Торжественная церемония награждения победителей конкурса "100 лучших товаров России" от Самарской области состоится 12 декабря

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12 декабря в министерстве промышленности и торговле Самарской области пройдет традиционная, 26-я по счету, церемония награждения победителей конкурса «100 лучших товаров России» от Самарской области. Начало мероприятия в 14.00

В этом году в финал конкурса прошли полтора десятка предприятий, многие из которых представили не по одному виду продукции или услуг. Кроме того, впервые в этом году будет награжден победитель в номинации «Изделия народных и художественных промыслов»

Оператор конкурса в Самарской области ФБУ «Самарский ЦСМ»