Торговые автоматы начнут подтверждать возраст по биометрии

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В России с лета продажу товаров в вендинговых автоматах планируется сделать при помощи биометрии. Об этом рассказали в аппарате правительства РФ вице-премьера Дмитрия Григоренко.

«Для вендингов этот сервис [биометрии] — единственная возможность продолжить продавать товары с возрастным ограничением», — сказали в аппарате правительства РФ. Слова собеседника приводят «Известия». Функция станет доступна уже этим летом.

Покупка товаров с возрастными ограничениями станет возможной после предварительной передачи персональных данных в Единую биометрическую систему. В первую очередь нововведения коснутся реализации энергетиков, продажа которых с марта разрешена только лицам старше 18 лет. В дальнейшем при помощи данного сервиса граждане смогут приобретать алкогольную и табачную продукцию на кассах самообслуживания без необходимости предъявления паспорта.