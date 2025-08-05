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Грудное молоко влияет на большинство биологических процессов в организме ребенка, в том числе и на формирование иммунитета.
Тольяттинский врач-неонатолог: "Грудное молоко по биологической ценности превосходит все другие продукты, встречающиеся в природе"
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Тольяттинский врач-неонатолог: "Грудное молоко по биологической ценности превосходит все другие продукты, встречающиеся в природе"

5 августа 2025 18:34
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Грудное молоко влияет на большинство биологических процессов в организме ребенка, в том числе и на формирование иммунитета.

Заведующая отделением для новорожденных детей - врач- неонатолог Тольяттинской городской клинической больницы им. В.В. Баныкина Юлия Симонова:

"Грудное молоко имеет сложный химический состав, а по биологической ценности оно превосходит все другие продукты, встречающиеся в природе. Это уникальная биологически активная жидкость, которая не только обеспечивает питание ребёнка, но и влияет на большинство биологических процессов в его организме, в том числе и на формирование иммунитета.

Грудное молоко содержит:
- важные антиинфекционные факторы, которые отсутствуют в молоке животных и молочной смеси.

- большое количество иммуноглобулинов (А, SA, M, G, E, D ), а для иммуноглобулина А является единственным источником для новорождённого ребёнка. Иммуноглобулины грудного молока защищают слизистые оболочки желудочно-кишечного тракта от заселения патогенными микробами и вирусами, способствуют формированию нормальной кишечной флоры и защищают от кишечных инфекций.

- клеточные факторы иммунитета: лейкоциты, стволовые клетки, эпителиоциты. Эти клетки обладают функцией защиты организма от бактерий, вирусов и грибковых инфекций.

- ряд неспецифических факторов противоинфекционной защиты.

- эпителиальный фактор роста. Он стимулирует созревание клеток слизистой оболочки желудочно-кишечного тракта у новорожденного и усиливает их барьерную функцию.

- иммунореактивные простагландины, которые способствуют секреции ферментов, всасыванию цинка в кишечнике, обеспечивают целостность эпителия желудочно-кишечного тракта при воздействии на него токсических веществ.
 олигосахариды- углеводы, они служат субстратом для роста бифидобактерий в толстой кишке, а также являются антимикробными компонентами грудного молока.

- уникальные пре- и пробиотики, которые способствуют оптимальному становлению кишечной микрофлоры.

- микроэлементы (железо, цинк, селен) и витамины (в частности, витамин А), которые играют важную роль в формировании иммунитета".

 

Фото:  pxhere.com

Теги: Медицина

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