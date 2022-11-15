Тольяттинские спортсмены приняли участие во Всероссийском детско-юношеском слете «Динамо» - школа лидеров».

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Воспитанники Муниципального бюджетного образовательного учреждения спортивной школы № 12 «ЛАДА» приняли участие во Всероссийском детско-юношеском слете «Динамо» - школа лидеров». Задачами мероприятия стали формирование у ребят активной гражданской позиции, самосовершенствование, личностный рост и успешная самореализация.

В слете приняло участие более 200 детей в возрасте 14-17 лет, представляющих 19 региональных организаций Общества «Динамо».



Руководитель Самарской делегации, старший инспектор-методист Местной Тольяттинской организации Всероссийского физкультурно-спортивного общества «Динамо» майор внутренней службы Наталья Лизько отметила: «В нашей организации на протяжении многих лет работа с детьми и подростками – одно из самых приоритетных направлений деятельности. За 13 лет под знаменем ВФСО «Динамо» было образовано 12 коллективов юных динамовцев, которые занимаются такими видами спорта, как лыжные гонки, легкая атлетика, футбол, спортивное ориентирование, баскетбол, плавание, дзюдо, рукопашный бой. Сотрудники полиции и общественники прилагают максимум усилий к тому, чтобы увлечь ребят спортом, вырастить достойную смену сегодняшним динамовцам».



В течение двух недель у ребят во Всероссийском детском центре «Смена» в Краснодарском крае проходили тематические лекции и встречи с известными общественными деятелями, спортсменами и представителями различных ведомств. Юные динамовцы узнали, как ликвидировать последствия ДТП и как работают спасатели. Сотрудники отряда специального назначения «Гром» показали специальные средства, находящиеся на вооружении, а полицейские-кинологи продемонстрировали умение служебных собак находить и обозначать имитаторы взрывчатых веществ и наркотических средств. Ребята приобрели бесценный опыт от педагогов и наставников, активно участвовали в спортивных мероприятиях, интеллектуальных играх, мастер-классах, различных проектах и творческих конкурсах, и получили не только заслуженные грамоты, кубки и сувениры от спортивного общества «Динамо», но и незабываемые впечатления и обрели новых друзей.



По мнению экспертного жюри, команда юных динамовцев из Самарской области стала 8-ой в общем зачете, а в Спортивном – вышла на 4 место. Также члены судейской коллегии особо отметили красочную и динамичную визитную карточку, подготовленную ребятами, в которой они показали участникам форума красоты Самарской области: Великую русскую реку Волга, бескрайние поля, леса и горы.



Первый заместитель председателя Самарской региональной организации общественно-государственного объединения «Всероссийское физкультурно-спортивное общество Динамо» полковник внутренней службы Олег Лукьянов, в свою очередь, отметил, что приобщение детей к спорту с самого раннего возраста – один из важнейших факторов воспитания людей здоровых телом и сильных духом. Олег Николаевич пожелал ребятам дальнейших творческих успехов, новых побед и реализации своего потенциала.

Фото: минспорта СО