Тольяттинские кадеты МЧС испытали себя в роли газодымозащитников

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Очередное занятие для кадет пожарно-спасательного класса школы № 69 г. Тольятти проведено в стенах уже ставшей для них родной и привычной 11 пожарно-спасательной части 31 пожарно-спасательного отряда.

В продолжение темы об использовании средств индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) учащиеся попробовали себя в роли настоящих спасателей – газодымозащитников, освоив в игровой форме нехитрые приемы по поиску и спасению пострадавших из помещений с непригодной для дыхания средой. На этот раз в качестве имитации задымления в помещении раздевалки спортивного зала сотрудники

МЧС России применили весьма распространенный способ для тренировки газодымозащитников – заклеили обзорное стекло панорамной маски воздушно-дыхательного аппарата бумагой. Такие тренировки помогают огнеборцам уверенно действовать в СИЗОД даже в условиях практически нулевой видимости и успешно спасать людей.

Занятие получилось продуктивным и интересным для кадет, которые с большим энтузиазмом выполнили учебную боевую задачу по спасению жизни своих товарищей по учёбе.