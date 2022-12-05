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Тольяттинская компания «СВХК» увеличила свою производительность с помощью бережливого производства
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Тольяттинская компания «СВХК» увеличила свою производительность с помощью бережливого производства

5 декабря 2022 18:36
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В 4 раза за полгода.

В рамках национального проекта «Производительность труда», инициированного Президентом Владимиром Путиным, ООО «Средневолжская Химическая Компания» (СВХК) успешно внедрила на своем производстве инструменты бережливого производства.

Повышение производительности труда на предприятиях региона губернатор Самарской области Дмитрий Азаров назвал ключевым элементом опережающего экономического развития. Особую актуальность инструменты бережливого производства получают сейчас, в условиях внешних санкций.

Основным видом деятельности предприятия является производство синтетических смол, отвердителей, а также противопригарных и разделительных покрытий. В условиях санкций и импортозамещения, данная продукция крайне важна для литейного производства. В настоящий момент с тольяттинской компанией «СВХК» сотрудничают более 200 партнеров на территории России и стран СНГ. Предприятие имеет собственные производственные мощности и научно-исследовательскую лабораторию, что дает возможность постоянно работать над новыми рецептурами и над новыми задачами. Работа организована в режиме непрерывно действующего цикла производства.

Самарский Региональный центр компетенций (РЦК) в рамках национального проекта помогает предприятию с 20-летней историей повышать производительность труда и обучает инструментам бережливого производства.

Для образцовых улучшений на СВХК был взят один участок - процесс синтеза смолы «Альфа-сет», которая используется при производстве песчано-смоляных смесей холодного отверждения для стержней и форм. Технология используется для стального литья, а также отливок из чугуна и цветных сплавов. Преимуществами производства с использованием данной смолы является большая экологичность процесса литья и высокое качество изделий.

Сотрудники РЦК в процессе диагностики выявили проблемы, требующие решения. «Большое количество ручного труда, нерациональная загрузка персонала, а также низкая производительность – те критерии, из-за которых мы решили взять данный участок в качестве эталонного. Решение этих проблем позволило уменьшить время, которое, например, рабочие тратили на поиск материалов, инструментов. Мы смогли уменьшить их длительные перемещения и улучшить эргономику рабочих мест», - рассказал о проделанной работе руководитель проектов РЦК Алексей Алтабаев.
Сотрудники предприятия 6 месяцев обучались инструментам бережливого производства, таким как 5С, стандартизированная работа, SMED, почасовой производительный анализ, и внедряли их в производство.

Результаты проведенной работы показательны. Время протекания процесса снизилось на 59%, незавершенное производство сократилось на 46%. При этом выработка увеличилась на 406%!

«Вступление в национальный проект было продиктовано желанием сделать производство в современных, непростых условиях для российского бизнеса максимально конкурентоспособным. Итоги совместной работы с РЦК на протяжении шести месяцев говорят сами за себя. Радует, что это лишь промежуточные результаты. Максимальная эффективность от внедрения бережливого производства еще впереди», - прокомментировала генеральный директор СВХК Анастасия Шестакова.

На сегодняшний день 110 предприятий Самарской области благодаря участию в мероприятиях национального проекта внедрили инструменты повышения производительности труда с минимальными финансовыми затратами, достигли положительного эффекта по показателям производительности. Таких как увеличение выработки (на отдельных предприятиях она выросла в 4 раза), снижение объемов незавершенного производства (в среднем на 48%) и снижение времени протекания процессов (в среднем на 51%).

В настоящее время сотрудники РЦК работают на 82 предприятиях. Еще 12 компаний подали заявку на участие в нацпроекте в 2023 году.

В министерстве промышленности и торговли Самарской области уточнили, что безвозмездная помощь экспертов РЦК – не единственная мера поддержки для предприятий-участников нацпроекта «Производительность труда». Специально для них разработали дополнительные стимулы. В их числе – инвестиционный налоговый вычет по налогу на прибыль, льготный займ под 1% годовых из средств федерального или регионального фондов развития промышленности. В первом случае сумма займа от 50 до 300 млн. рублей, во втором – до 100 млн. рублей. Эти средства предприятия могут направить на реализацию проектов по повышению производительности труда на предприятиях.

Для того, чтобы стать участниками национального проекта «Производительность труда» необходимо зарегистрироваться и подать заявку на сайте Федерального центра компетенций (http://производительность.рф).

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