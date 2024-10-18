Тольяттинка поставила на учет 10 иностранных граждан в помещении, не предназначенном для совместного проживания

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При проведении оперативно-профилактических мероприятий полицейским поступила информация о причастности жительницы Тольятти к нарушению миграционного законодательства на территории Самарской области.

Проверив полученные сведения, участковые уполномоченные полиции установили, что собственница одной из 1-комнатных квартир пятиэтажного дома в Автозаводском районе города в сентябре текущего года незаконно поставила на миграционный учет 10 иностранных граждан по месту проживания, в дальнейшем не собираясь предоставлять им жилое помещение для проживания.

Полицейские провели осмотр помещения, опросили соседей, собрали характеризующий материал на ранее не судимую безработную местную жительницу 1996 года рождения. По результатам выезда установлено, что квартира не предназначена для проживания такого количества жителей.

При подаче документов в регистрационный орган злоумышленница неоднократно предупреждалась об ответственности в случае нарушения миграционного законодательства, но все равно преступила закон.

Женщина признала вину в совершении противоправного деяния и пояснила, что получила за свои «услуги» денежное вознаграждение - порядка 3 тысяч рублей.

Отделом дознания ОП по Автозаводскому району Управления МВД России по г. Тольятти в отношении местной жительницы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 322.3 УК РФ «Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в Российской Федерации».

Иностранные граждане сняты с миграционного учета по месту пребывания.

Сотрудники полиции обращаются к гражданам с просьбой сообщать обо всех фактах нарушения миграционного законодательства в ближайший отдел полиции или по телефону 102.