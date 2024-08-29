Только 38% родителей из Самары считают, что уделяют детям достаточно времени

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Родители, работающие на удаленке, реже страдают из-за нехватки времени на общение с детьми. В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы Superjob приняли участие родители несовершеннолетних детей из Самары.

53% родителей говорят, что тратят на общение с детьми меньше времени, чем требуется: 44% эта ситуация заставляет испытывать чувство вины, 9% воспринимают ее спокойно («Работаю вахтой, не вижу семью»).



Только 38% родителей считают, что уделяют достаточно времени общению со своими несовершеннолетними детьми. Чаще в этом уверены матери (44% против 32% отцов).



Среди работающих на территории работодателя только каждый третий назвал достаточным время, проводимое с детьми, среди безработных — каждый второй, а вот среди занятых на удаленке — 2 из 3.





Время проведения: 12—27 августа 2024 года