Только 3 из 10 самарцев готовы согласиться на зарплату в конверте

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В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие представители экономически активного населения из города.

В Самаре число согласных на зарплату в конверте сегодня составляет 32%, тогда как противников неофициальных выплат больше — 40%.



Мужчины чаще женщин готовы к неофициальным выплатам. Среди горожан в возрасте от 35 до 45 лет больше как сторонников, так и противников «серых» схем (30 и 42% соответственно). Опрошенные с зарплатой от 100 тысяч рублей в месяц чаще всего чаще отказываются работать полулегально (55%).



Среди представителей профессиональных групп неприятие «серых» схем более характерно для бухгалтеров (против зарплат в конверте 59% главбухов и 58% линейных бухгалтеров), секретарей (57%), HR-менеджеров (55%) и экономистов (50%).



IT-сфера стала лидером в сфере легализации зарплаты: вот почему среди программистов и сисадминов так мало согласных на «серый» доход (25 и 26% соответственно). А вот сфера общественного питания до сих пор чаще других имеет дело с наличными расчетами, и потому ее работники сверхлояльно относятся к зарплатам в конверте (61% согласных среди официантов). Не против выплат в конверте — маркетологи (58%), продавцы (46%) и менеджеры по закупкам (45%).



Время проведения: 27 марта — 4 апреля 2025 года