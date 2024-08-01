Только 1 из 9 самарцев выступает против любой помощи выросшим детям

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В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы Superjob приняли участие экономически активные граждане.

81% самарцев уверены в том, что родители должны помогать взрослым детям: 64% — посильно и в разумных пределах, 17% — всегда. Каждый девятый говорит, что не нужно вмешиваться в жизнь совершеннолетних детей. Причем чаще всего к этому призывают граждане старше 45 лет.



Женщины более рациональны: 69% женщин — за помощь в разумных пределах, среди мужчин таких 58%. Стоит отметить, что мужчины чаще склонны думать, что родители должны помогать детям всегда и всем чем могут (21% против 13% среди женщин).



Родители несовершеннолетних детей чаще, чем родители совершеннолетних выступают за поддержку в разумных пределах. А родители тех, кому за 18, уже столкнулись с реальностью и в 1,5 раза чаще родителей несовершеннолетних склонны думать, что помощь детям следует оказывать в любом случае.



Для каждого второго опрошенного очевидно, что совершеннолетние дети должны жить отдельно. Только 18% горожан уверены в том, что взрослым детям следует жить со своими родителями. Причем чуть чаще с этим согласны граждане до 34 лет. Пока дети маленькие, родители чаще мечтают о том, чтобы жить вместе.



Время проведения: 27—31 июля 2024 года.