«Точка и линия»: в СОУТБ откроется выставка произведений графики

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31 января в галерее «Новое пространство» представят произведения графики. «Точка и линия» – под таким названием в галерее Самарской областной научной библиотеки откроется выставка произведений графики из собрания Олега Фомина. Илья Глазунов, Илья Богдеско, Борис Французов – вот лишь некоторые имена тех художников, чьи произведения можно будет увидеть уже с 31 января.



Олег Фомин – один из крупнейших коллекционеров графики в России. Вот уже долгие годы Олег Анатольевич заботится о сохранении шедевров сотен мастеров, при этом не просто собирая их для своей личной коллекции, но и даря возможность другим людям увидеть эти замечательные произведения.

Сегодня собрание Олега Фомина насчитывает более шести тысяч работ художников со всего мира. Из них 240 самых, на его взгляд, значимых и интересных рисунков станут экспонатами выставки.



1 февраля в Музее имени Алабина откроется выставка «Небо - Нетленная Риза Всевышнего». На выставке представлены уникальные работы фотохудожника Михаила Григорьевича Полтавского.



Вся жизнь Михаила Георгиевича посвящена творческому отображению жизни во всех её проявлениях: любимый город Донецк, творчество работников культуры и искусства, гости, ветераны, жители города, дети, парки и скверы, храмы и мемориалы, духовная сокровищница Донбасса, «Святогорская Святоуспенская Лавра" и другие.



Зоркий взгляд фотохудожника делает репортажный снимок как фотодокумент жизни людей, города, Республики.

Михаил Георгиевич автор трёх фотоальбомов «Лики Победы», «Святогорье», «Донецк», которые имеют большое значение в имиджевой программе Донбасса.

Фото: минкульт СО