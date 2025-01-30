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«Точка и линия»: в СОУТБ откроется выставка произведений графики

30 января 2025 20:31
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Из собрания Олега Фомина. Илья Глазунов, Илья Богдеско, Борис Французов и других художников.

31 января в галерее «Новое пространство» представят произведения графики. «Точка и линия» – под таким названием в галерее Самарской областной научной библиотеки откроется выставка произведений графики из собрания Олега Фомина. Илья Глазунов, Илья Богдеско, Борис Французов – вот лишь некоторые имена тех художников, чьи произведения можно будет увидеть уже с 31 января.

Олег Фомин – один из крупнейших коллекционеров графики в России. Вот уже долгие годы Олег Анатольевич заботится о сохранении шедевров сотен мастеров, при этом не просто собирая их для своей личной коллекции, но и даря возможность другим людям увидеть эти замечательные произведения.
Сегодня собрание Олега Фомина насчитывает более шести тысяч работ художников со всего мира. Из них 240 самых, на его взгляд, значимых и интересных рисунков станут экспонатами выставки.

1 февраля в Музее имени Алабина откроется выставка «Небо - Нетленная Риза Всевышнего». На выставке представлены уникальные работы фотохудожника Михаила Григорьевича Полтавского.

Вся жизнь Михаила Георгиевича посвящена творческому отображению жизни во всех её проявлениях: любимый город Донецк, творчество работников культуры и искусства, гости, ветераны, жители города, дети, парки и скверы, храмы и мемориалы, духовная сокровищница Донбасса, «Святогорская Святоуспенская Лавра" и другие.

Зоркий взгляд фотохудожника делает репортажный снимок как фотодокумент жизни людей, города, Республики.
Михаил Георгиевич автор трёх фотоальбомов «Лики Победы», «Святогорье», «Донецк», которые имеют большое значение в имиджевой программе Донбасса.

 

Фото:   минкульт СО

Теги: Самара

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