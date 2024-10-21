Теплая погода задержится в Самарской области до конца октября

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Холода пока не торопятся приходить в губернию. Согласно прогнозу синоптиков портала Gismeteo, до конца месяца в регионе будет непривычно тепло. В светлое время суток столбики термометров будут подниматься до 11 °C, а в темное - до 8 °C. Несколько дней обещают быть солнечными, но большая часть - дождливыми. Сильного и порывистого ветра не предвидится. Самыми холодными днями станут пятница, 25-е, и суббота, 26 октября.



В начале ноября тоже не ожидается морозов. Осадки покинут область, и на небе засияет солнце, пишет Сова.