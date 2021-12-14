Телефонные мошенники за 11 месяцев этого года украли у россиян 45 млрд рублей

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За 11 месяцев 2021 года телефонные мошенники украли 45 млрд рублей, сообщил на пресс-конференции замначальника Следственного департамента МВД России полковник юстиции Данил Филиппов, передает РБК.



«Всего за 11 месяцев текущего года сумма причиненного ущерба по данному виду преступлений составляет 45 млрд руб.», — сказал Филиппов.



По словам Филиппова, в России каждый седьмой гражданин сталкивался с телефонными мошенниками. Половина из них (50%) добровольно передавали пароли и коды. Суммы, которые удавалось похитить, варьировались от 15 тыс. руб. до 25 млн руб.



Из-за того что интернет монетизировался, преступность переходит в эту сферу, сообщил Филиппов. За полгода количество онлайн-преступлений выросло на 20%. Но если сравнивать 11 месяцев 2021 года с таким же периодом 2020-го, динамика роста — 7%. Всего за это время в интернете совершено 494 тыс. преступлений.



В начале декабря Центробанк сообщал, что за третий квартал 2021 года интернет-мошенники смогли украсть у Россиян 3,2 млн руб. Вернуть удалось только 7,7% похищенных денег. Злоумышленники пытались вывести деньги с карт пользователей 256 198 раз.



В 41% случаев мошенники использовали методы социальной инженерии, то есть старались узнать данные карт у самих пользователей. Пользуясь данными клиентов банков, злоумышленники выводили деньги с помощью банкоматов, терминалов, системы дистанционного банковского обслуживания и во время покупок в интернете.





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