Я нашел ошибку
Главные новости:
Обсудили вопросы формирования эффективной системы патриотического воспитания при реализации государственной культурной политики России. 
Дмитрий Азаров провел заседание комиссии Госсовета по культуре
Более 100 финалистов защищали свои проекты и налаживали межведомственное взаимодействие.
В Самаре подвели итоги Единого регионального кадрового конкурса
Спортивный директор "Крыльев Советов" в интервью клубной пресс-службе поделился эмоциями от завершения первого этапа чемпионата.
Сергей Корниленко: Есть позиции, которые мы хотим укрепить
В России каждый седьмой гражданин сталкивался с телефонными мошенниками.
Телефонные мошенники за 11 месяцев этого года украли у россиян 45 млрд рублей
Еще три женщины, подвергшиеся домашнему насилию, получили по €20 тысяч в качестве компенсации морального ущерба.
ЕСПЧ присудил выплатить более €370 тысяч Маргарите Грачевой, которой муж отрубил кисти рук
Женщины-предприниматели поделились успешным опытом.
В региональном центре «Мой бизнес» состоялась встреча, посвященная женскому бизнесу
Со слов правонарушителей запрещенные предметы они собирались передать одному из осужденных колонии путем переброса.
Двое мужчин задержаны при попытке передать заключенному ИК-3 запрещенные предметы
В основном лед сформировался на небольших водоемах. На реках таких, как Волга, Самарка лед еще не образовался.
ГИМС СО предупреждает: не выходите на тонкий лед водоемов
Наверх
Самара  -5 °C, Тольятти  -5 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 73.47
0.06
EUR 82.83
-0.04
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
«Единая Россия» проведет в регионах предновогодние акции
Музей имени Алабина приглашает самарцев на лекцию про импрессионистов и прерафаэлитов
Самарский зоопарк традиционно отметит Новый год
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Телефонные мошенники за 11 месяцев этого года украли у россиян 45 млрд рублей

14 декабря 2021 18:29
135
В России каждый седьмой гражданин сталкивался с телефонными мошенниками.

За 11 месяцев 2021 года телефонные мошенники украли 45 млрд рублей, сообщил на пресс-конференции замначальника Следственного департамента МВД России полковник юстиции Данил Филиппов, передает РБК.

«Всего за 11 месяцев текущего года сумма причиненного ущерба по данному виду преступлений составляет 45 млрд руб.», — сказал Филиппов.

По словам Филиппова, в России каждый седьмой гражданин сталкивался с телефонными мошенниками. Половина из них (50%) добровольно передавали пароли и коды. Суммы, которые удавалось похитить, варьировались от 15 тыс. руб. до 25 млн руб.

Из-за того что интернет монетизировался, преступность переходит в эту сферу, сообщил Филиппов. За полгода количество онлайн-преступлений выросло на 20%. Но если сравнивать 11 месяцев 2021 года с таким же периодом 2020-го, динамика роста — 7%. Всего за это время в интернете совершено 494 тыс. преступлений.

В начале декабря Центробанк сообщал, что за третий квартал 2021 года интернет-мошенники смогли украсть у Россиян 3,2 млн руб. Вернуть удалось только 7,7% похищенных денег. Злоумышленники пытались вывести деньги с карт пользователей 256 198 раз.

В 41% случаев мошенники использовали методы социальной инженерии, то есть старались узнать данные карт у самих пользователей. Пользуясь данными клиентов банков, злоумышленники выводили деньги с помощью банкоматов, терминалов, системы дистанционного банковского обслуживания и во время покупок в интернете.

 

Фото:   pixabay

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
В Самаре проходит семинар-совещание специалистов по работе с молодёжью
14 декабря 2021  13:34
В Самаре проходит семинар-совещание специалистов по работе с молодёжью
258
С сегодняшнего дня в Самарской областной библиотеке работает пункт вакцинации
13 декабря 2021  12:59
С сегодняшнего дня в Самарской областной библиотеке работает пункт вакцинации
500
Вниманию жителей Куйбышевского района Самары! 
13 декабря 2021  11:35
Вниманию жителей Куйбышевского района Самары! 
467
Дмитрий Азаров поздравил жителей Самарской области с Днем Конституции
12 декабря 2021  10:39
Дмитрий Азаров поздравил жителей Самарской области с Днем Конституции
850
В Самаре открылся III Форум по цифровой дипломатии
11 декабря 2021  11:13
В Самаре открылся III Форум по цифровой дипломатии
1075
Весь список