Таможенники Приволжского региона приняли участие в командно-штабных учениях

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На базе Самарской таможни прошли командно-штабные учения, организованные Приволжским таможенным управлением. В мероприятии приняли участие сотрудники Приволжской оперативной, Самарской и Саратовской таможен.

Основной задачей являлась отработка навыков взаимодействия мобильных групп со специальными отрядами быстрого реагирования, контрольно-надзорными и другими правоохранительными органами региона при возникновении нештатных ситуаций.

Всего же на учениях было представлено три случая: отражение нападения на сотрудника мобильной группы с применением оружия, не выполнение водителем требования должностного лица об остановке автомобиля и инциденты, возникающие при перемещении товаров на транспортных средствах, оборудованных навигационными пломбами.

Подводя итоги, заместитель начальника Приволжского таможенного управления Михаил Жиряев отметил: «Подобные мероприятия проводятся на регулярной основе и позволяют отработать взаимодействия как между подразделениями таможни, так и другим органами. Наработанный опыт позволяет эффективно и слажено действовать при возникновении подобных ситуаций в реальной жизни. В ходе учений все поставленные задачи были выполнены в полном объеме», сообщает пресс-служба Самарской таможни.

Фото: пресс-служба Самарской таможни