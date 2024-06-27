Сызранские огнеборцы отработали навыки спасения пострадавших при ликвидации последствий ДТП

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В Сызрани состоялось тактико-специальное учение по организации аварийно-спасательных работ при дорожно-транспортных происшествиях.

Учение включало в себя выполнение действий по ликвидации условного загорания розлива горюче-смазочных материалов (ГСМ), деблокированию пострадавших из автомобиля с помощью спасательных инструментов, оказанию им первой помощи, ликвидации последствий дорожно-транспортного происшествия и восстановлению дорожного движения.

По легенде учений, у перекрёстка дорог по проспекту 50 лет Октября и улицы Звездной, произошло боковое столкновение легкового и грузового автомобилей.

В легковом автомобиле оказались заблокированы два человека. У грузового автомобиля произошел розлив ГСМ с последующим воспламенением.

В соответствии с тактическим замыслом, учение проводилось в три этапа, в каждом из которых отрабатывались определенные учебные вопросы.

На первом этапе была продемонстрирована организация взаимодействия сил и средств участников ликвидации дорожно-транспортного происшествия при получении информации о происшествии и выдвижении в район ДТП.

На втором этапе отрабатывалось проведение аварийно-спасательных работ и оказание первой помощи в ходе ликвидации последствий ДТП, тушение розлива легковоспламеняющихся жидкостей.

Третий этап заключался в оказании пострадавшим экстренной медицинской помощи сотрудниками «скорой помощи» и транспортировке их в медицинское учреждение.

При подведении итогов было отмечено, что все подразделения, участвующие в проведении учений, с поставленными задачами справились.

Всего в тактико-специальном учении было задействовано 4 единицы техники и 14 человек личного состава.

Фото: ГУ МЧС СО