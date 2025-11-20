Судейский корпус Самарской области ждёт значительное обновление

285

На предстоящем заседании квалификационной коллегии, которое пройдёт 21 ноября, сразу четыре судьи могут объявить о своём решении покинуть должности.

Среди тех, кто планирует завершить карьеру, представители разных уровней судебной системы. Это и судья областного суда Елена Полтавская, и районные судьи из Самары и Тольятти — Людмила Чернышкова и Владлена Лапина, а также мировой судья Жанна Якишина. Все они подали заявления по личным причинам.

Одновременно с уходом опытных судей будут рассматриваться и новые кандидатуры. Наталья Бородина может занять пост заместителя председателя железнодорожного районного суда, а Елена Борисова и Ирина Федорова претендуют на вакансии в областном суде.

Таким образом, в судебной системе региона одновременно происходят и кадровые потери, и пополнение, пишет Самара-МК.