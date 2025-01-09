Судебные приставы обязали самарчанина обеспечить доступ к трубам в квартире

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В одном из многоквартирных домов г. Самары специалистами аварийно-диспетчерской службы проводились работы по замене стояков холодного водоснабжения. Мужчина, обязанный предоставить работникам доступ к инженерным сетям, игнорировал требования, пока в ситуацию не вмешались судебные приставы.

Категорическое нежелание гражданина предоставлять доступ к коммуникациям вынудило представителей аварийно-диспетчерской службы решить этот вопрос в судебном порядке. В отделении судебных приставов Промышленного района г. Самары было возбуждено исполнительное производство о возложении обязанности на собственника квартиры предоставить работникам доступ к инженерным сетям для замены стояка холодного водоснабжения.

Мужчина был уведомлен о возбуждении исполнительного производства и предупрежден о применении штрафных санкций за уклонение от возложенных обязательств. В целях дополнительной мотивации судебный пристав ограничил его в праве выезда за пределы страны. Однако должник исполнять решение суда не торопился, в связи с чем с него был взыскан исполнительский сбор в размере 5 тысяч рублей.

Лишь после принятых мер мужчина предоставил доступ к общедомовым коммуникациям, проходящим в его квартире. Исполнительное производство окончено фактическим исполнением.