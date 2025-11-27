Суд встал на сторону жильцов «Зеленой Рощи»: решение о выселении отменено

Арбитражный суд Самарской области рассмотрел дело, касающееся выселения пансионата «Зелёная Роща» из седьмого корпуса санатория имени В.П. Чкалова. По результатам судебного разбирательства, состоявшегося 25 ноября 2025 года, суд подтвердил действительность заключенного договора аренды на весь десятилетний срок, предусмотренный первоначальным соглашением.

Данное судебное решение позволило приблизительно ста пожилым гражданам и лицам с ограниченными физическими возможностями продолжить проживание в условиях, обеспечивающих необходимую социальную поддержку, медицинское обслуживание и полноценное питание. Важно отметить, что пансионат «Зелёная Роща» стал альтернативным домом для лиц, не имеющих достаточной поддержки со стороны родственников.

В 2023 году предприниматель Даниил Осмагов заключил договор аренды на пустующее здание санатория и инвестировал около семи миллионов рублей в его ремонт, модернизацию систем безопасности и адаптацию инфраструктуры для нужд людей с инвалидностью. В результате проведенных работ был открыт пансионат «Зелёная Роща», предоставляющий высококачественные услуги по уходу и поддержке данной категории граждан.

Однако, в декабре 2024 года произошло изменение собственника здания. Новый владелец заявил о намерении использовать помещение под кардиологический центр и потребовал немедленного освобождения занимаемой территории, ссылаясь на положения договора аренды, которые, по его мнению, были добавлены без согласования с арендатором. Руководство пансионата категорически не согласилось с данным требованием, утверждая, что указанные изменения были внесены без их ведома и без соблюдения процедуры согласования.

Руководство пансионата «Зелёная Роща» выразило глубокую признательность юридическому отделу и суду за вынесенное решение, пишет ПроГородСамара.