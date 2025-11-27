Я нашел ошибку
Здесь каждый сможет познакомиться с историей и красотой матрешки — символа России, отражающего богатство традиций и мастерства народных мастеров.
В доме культуры села Мусорка открылся "Дом матрешки"
Гостями праздника стали более тысячи женщин и семей со всего региона. Особое внимание было уделено матерям, воспитавшим героев, чьи дети прославили наш регион, — военнослужащих, сотрудников МЧС, медиков, олимпийских и паралимпийских чемпионов.
В Самарской области состоялось торжественное мероприятие, посвящённое Дню Матери
Уже возведены и в ближайшее время начнут работу новые ФАПы в селах Большая Ёга и Султангулово. В поселке Передовка новый медпункт планируется сдать в декабре.
Жители 5 населенных пунктов Похвистневского района будут получать медицинскую помощь в новых ФАПах
В Казани прошли XXIII всероссийские соревнования по боксу среди юниоров 17-18 лет.
Армен Рубенянц из Самарской области выиграл всероссийские соревнования по боксу
Маршевые двигатели первой и второй ступени РД-107А/РД-108А, произведенные ОДК-Кузнецов, отработали без замечаний.
Ракета-носитель «Союз-2.1а» с международным экипажем стартовала сегодня с космодрома Байконур
В рамках визита были переданы необходимые детские и взрослые вещи по сезону, игрушки, средства гигиены и моющие средства.
Специалисты самарского Роскадастра посетили центр социальной помощи женщинам «Ты – не одна»
В Самара без осадков, температура воздуха ночью 0, -2°С, днем +1, +3°С.
28 ноября в регионе ночью и утром туман, до +5°С
Цель партнеров – собрать 150 млн.рублей для оснащения всех региональных подразделений отряда «ЛизаАлерт» поисковыми летательными аппаратами.
Билайн запускает кампанию по сбору на оборудование для «ЛизаАлерт»: набираем высоту в спасении жизней
В музее им. П.В. Алабина состоится уникальный праздник «Плиозавру 20 лет»
Глава Ленинского района Самары Елена Бондаренко проведет прямой эфир с жителями
Суд встал на сторону жильцов «Зеленой Рощи»: решение о выселении отменено

183
Арбитражный суд Самарской области рассмотрел дело, касающееся выселения пансионата «Зелёная Роща» из седьмого корпуса санатория имени В.П. Чкалова. По результатам судебного разбирательства, состоявшегося 25 ноября 2025 года, суд подтвердил действительность заключенного договора аренды на весь десятилетний срок, предусмотренный первоначальным соглашением.

Данное судебное решение позволило приблизительно ста пожилым гражданам и лицам с ограниченными физическими возможностями продолжить проживание в условиях, обеспечивающих необходимую социальную поддержку, медицинское обслуживание и полноценное питание. Важно отметить, что пансионат «Зелёная Роща» стал альтернативным домом для лиц, не имеющих достаточной поддержки со стороны родственников.

В 2023 году предприниматель Даниил Осмагов заключил договор аренды на пустующее здание санатория и инвестировал около семи миллионов рублей в его ремонт, модернизацию систем безопасности и адаптацию инфраструктуры для нужд людей с инвалидностью. В результате проведенных работ был открыт пансионат «Зелёная Роща», предоставляющий высококачественные услуги по уходу и поддержке данной категории граждан.

Однако, в декабре 2024 года произошло изменение собственника здания. Новый владелец заявил о намерении использовать помещение под кардиологический центр и потребовал немедленного освобождения занимаемой территории, ссылаясь на положения договора аренды, которые, по его мнению, были добавлены без согласования с арендатором. Руководство пансионата категорически не согласилось с данным требованием, утверждая, что указанные изменения были внесены без их ведома и без соблюдения процедуры согласования.

Руководство пансионата «Зелёная Роща» выразило глубокую признательность юридическому отделу и суду за вынесенное решение, пишет ПроГородСамара. 

В четверг, 27 ноября, в Самаре на строящейся станции метро «Театральная» завершена проходка правого перегонного тоннеля. Данный этап, являющийся одним из важнейших и наиболее сложных в строительстве метрополитена, выполнен с опережением установленных срок
27 ноября 2025  16:19
Вячеслав Федорищев и Марат Хуснуллин приняли участие в досрочном завершении проходки правого перегонного тоннеля на станции «Театральная» в Самаре
В Самаре пройдет прямой эфир с главой Ленинского района Еленой Бондаренко
27 ноября 2025  13:46
В Самаре пройдет прямой эфир с главой Ленинского района Еленой Бондаренко
Глава региона отметил, что в условиях регулярных атак вражескими БПЛА ключевой задачей является обеспечение безопасности населения и объектов критической инфраструктуры.
26 ноября 2025  21:06
Вячеслав Федорищев провел заседание оперативного штаба
В Минпромторге Самарской области обсудили будущее торговых центров
26 ноября 2025  13:18
В Минпромторге Самарской области обсудили будущее торговых центров
В Самаре маршрут автобуса №34 временно скорректировали
26 ноября 2025  11:02
В Самаре маршрут автобуса №34 временно скорректировали
