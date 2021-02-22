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СУ СО напоминает, что кататься на тюбингах можно только в строго отведенных для этого местах   

22 февраля 2021 16:58
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За истекший зимний период на территории Самарской области наблюдались случаи травмирования  как взрослых, так и несовершеннолетних.

В последнее время в зимние месяцы года большое распространение получил такой вид катания, как - тюбинг. Наряду с самим видом катания, тюбингом также называют надувные санки круглой формы, также они известны как «ватрушки».

Однако, как показывает практика, тюбинги являются одним из самых травмоопасных видов спорта. В отличие от обычных санок, надувные «ватрушки» способны развивать большую скорость, закручиваться вокруг своей оси во время спуска и становиться неуправляемыми.

За истекший зимний период на территории Самарской области также наблюдались случаи травмирования  как взрослых, так и несовершеннолетних.

В связи с чем, следственное управление по Самарской области напоминает, что кататься на тюбингах можно только в строго отведенных (оборудованных) для этого местах.

Необходимо:

- перед спуском с горки проверять, чтобы на пути не было других катающихся;

- в процессе катания рекомендуется держаться за специальные ремни, расположенные по бокам тюбинга.

Опасно:

-  прикреплять тюбинги друг к другу, так как они могут перевернуться;

- кататься на одном тюбинге вдвоем, так как из «ватрушки» можно вылететь и получить травмы;

- кататься на тюбинге в состоянии алкогольного опьянения;

- привязывать надувные санки к любым транспортным средствам;

- использовать в качестве горок снежные насыпи и места вблизи проезжей части.

Выбирая склоны, стоит отдавать предпочтение тем, которые имеют уклон не больше 20 градусов и достаточно места для торможения внизу. Склон для катания на тюбингах должен быть пологим, снежным без трамплинов и препятствий в виде деревьев, сооружений, так как, стремительно развивая скорость, тюбинг становится неуправляемым, а покинуть его во избежание столкновений становится практически невозможно.

Родителям необходимо помнить, что они несут ответственность за жизнь и здоровье своих несовершеннолетних детей. Не оставляйте детей одних без присмотра, соблюдайте несложные правила катания с горок и вы обезопасите себя и окружающих от возможных травм и повреждений. Берегите себя и своих детей.

 

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Комментарии

Социум
22 февраля 2021  16:58
За истекший зимний период на территории Самарской области наблюдались случаи травмирования  как взрослых, так и несовершеннолетних.
СУ СО напоминает, что кататься на тюбингах можно только в строго отведенных для этого местах   
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