Главные новости:
Основная повестка первого в 2026 году совещания была посвящена анализу работы оперативных служб и ведомств в прошедшие праздничные дни.
Вячеслав Федорищев провел оперативное совещание правительства
Экспресс-маршруты  до аэропорта Курумоч в новогодние праздники перевезли 4305 пассажиров
Пассажирские перевозки до Рождествено выполняются по новому графику
Врач Клиник СамГМУ напомнила, как уберечь уши,горло и нос в зимний период
В 2025 году в Красноярском районе введены в эксплуатацию два новых фельдшерско-акушерских пункта — в селах Висловка и Шилан.
В Красноярском районе открыты 2 современных ФАПа
Собранные в Самаре ели будут переработаны в щепу
С 31 декабря по 12 января, на территории Самарской области произошло 124 техногенных пожара.
В праздники подразделения МЧС СО выезжали на ликвидацию 124 пожаров
12 января в Самаре временно приостановили работу отделений МФЦ
В «ЗИМ Галерее» исполнят рождественские песни со всего мира
В «ЗИМ Галерее» в Самаре пройдет экскурсия Дарьи Волковой по выставке «Вечеринка»
В Самаре в "Заварке" пройдет медиаторский тур по выставке «Время выдержки: Дом Маштакова. 1/125 секунды»
Студенты СПО губернии поборются за Кубок России по интеллектуальным играм в Москве

181
Мероприятие станет ключевой битвой эрудитов среди учащейся молодежи страны.

Студентов СПО Самарской области приглашают принять участие в престижном IV Кубке России по интеллектуальным играм, который состоится 4 апреля 2026 года в Москве. Мероприятие станет ключевой битвой эрудитов среди учащейся молодежи страны.

Организаторами Кубка выступают Московский центр интеллектуальных игр «Сириус» при поддержке Автономной некоммерческой организации «Центр развития интеллектуальных игр «РАИК».

Ключевыми целями Кубка являются объединение интеллектуальной молодежи, развитие интереса к творческому мышлению и коллективной работе, популяризация интеллектуальных игр как престижного и увлекательного досуга, а также выявление интеллектуальных и творческих талантов современного молодого поколения.

Центральным событием станет масштабный турнир по «Интеллектуальному шоу «Ворошиловский стрелок» с отборочными этапами и финалом. Также в программе соревнований – борьба за награды в командном и парных форматах: «Спринте», «Миксе» и «МиксТе». 

К участию приглашаются команды от 4 до 6 человек в возрасте от 14 до 25 лет от учреждений СПО. Каждое образовательное учреждение может представить не более одной команды. 

Подробная информация о регламенте, правилах и подача заявок доступны на официальном сайте организатора: https://moskvasirius.ru/ 

 

Фото:  департамент информационной политики СО

 

