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Студентам Губернского колледжа в Похвистневском районе рассказали, как избежать мошенничества в сети Интернет 

25 мая 2025 16:22
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В ходе мероприятия капитан полиции рекомендовал ребятам никому не передавать свои персональные данные и пароли от личных страниц, использовать только надёжные пароли, антивирусные программы.

Полицейские Самарской области продолжают проводить встречи, посвященные профилактике кибермошенничества.
В Похвистневском районе старший оперуполномоченный группы по предупреждению и раскрытию преступлений, совершенных с использованием информационно телекоммуникационных технологий Александр Щаев рассказал студентам Губернского колледжа, как избежать мошенничества в сети Интернет.

В ходе мероприятия капитан полиции рекомендовал ребятам никому не передавать свои персональные данные и пароли от личных страниц, использовать только надёжные пароли, антивирусные программы.

Полицейский рассказал юношам и девушкам, как отличить сайт – фальшивку при совершении покупок в интернете, призвав подростков проверять адреса сайтов, обращать внимание на интерфейс страниц и работоспособность ссылок и вкладок Интернет-магазина.

Капитан полиции отметил, что такие простые действия помогут вычислить поддельный сайт и избежать утечки персональных данных и кражи денежных средств.

Александр Шаев призвал слушателей не отвечать на незнакомые абонентские номера, не разглашать никакую информацию неизвестным, а при подозрениях на мошеннические действия обращаться в полицию, сообщает пресс-служба ГУ МВД СО.

 

Фото:   пресс-служба ГУ МВД СО

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