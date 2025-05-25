Студентам Губернского колледжа в Похвистневском районе рассказали, как избежать мошенничества в сети Интернет 

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Полицейские Самарской области продолжают проводить встречи, посвященные профилактике кибермошенничества.

В Похвистневском районе старший оперуполномоченный группы по предупреждению и раскрытию преступлений, совершенных с использованием информационно телекоммуникационных технологий Александр Щаев рассказал студентам Губернского колледжа, как избежать мошенничества в сети Интернет.



В ходе мероприятия капитан полиции рекомендовал ребятам никому не передавать свои персональные данные и пароли от личных страниц, использовать только надёжные пароли, антивирусные программы.



Полицейский рассказал юношам и девушкам, как отличить сайт – фальшивку при совершении покупок в интернете, призвав подростков проверять адреса сайтов, обращать внимание на интерфейс страниц и работоспособность ссылок и вкладок Интернет-магазина.



Капитан полиции отметил, что такие простые действия помогут вычислить поддельный сайт и избежать утечки персональных данных и кражи денежных средств.



Александр Шаев призвал слушателей не отвечать на незнакомые абонентские номера, не разглашать никакую информацию неизвестным, а при подозрениях на мошеннические действия обращаться в полицию, сообщает пресс-служба ГУ МВД СО.

Фото: пресс-служба ГУ МВД СО