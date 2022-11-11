Студент ТГУ представит Самарскую область в финале «Универвидения–2022»

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Студент Тольяттинского госуниверситета представит Самарскую область в финале «Универвидения–2022».



Из 50 вокалистов лишь 15 человек прошли в финал. Именно они сегодня поборются за звание лучшего исполнителя! Самарскую область представит Данил Костриков.



Сегодня конкурсанты выступят на финальном концерте, где и объявят имя победителя «Универвидения-2022»

Подключайтесь к трансляции, чтобы узнать имя лучшего вокалиста Национального музыкального проекта «Универвидение – 2022».



Смотрим финал и болеем за Данила!

Фото: скриншот видео