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«Студенческий десант»: студентамрегиона рассказали об условиях поступления в ведомственные ВУЗы

26 января 2024 16:19
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И познакомили с основными аспектами службы в органах внутренних дел.

Полицейские вместе с представителями Общественных советов продолжают принимать участие во Всероссийской акции МВД «Студенческий десант».

В Самаре студенты колледжа «МИР» познакомились с работой Госавтоинспекции. Гостям рассказали о подразделении, а также о том, как обычно проходит рабочая смена инспектора ДПС, узнали, как проходят занятия по спортивной и огневой подготовке. Также ребята побывали на экскурсии в полку патрульно-постовой службы полиции.  Перед студентами выступил начальник полка ППСП Управления МВД России по городу Самаре Ильдар Шарипов. Он рассказал о возможности трудоустройства и поступления в высшие учебные заведения системы МВД России, о льготах и социальных гарантиях, предоставляемых сотрудникам органов внутренних дел. В рамках встречи подполковник полиции рассказал об истории создания подразделения, о специфике и особенностях службы, и предъявляемых к полицейским требованиям. Ильдар Аминович сделал акцент на том, что служба в органах внутренних дел предъявляет строгие требования к морально-деловым и нравственным качествам сотрудника. Он отметил, что работа полицейских – это нелегкий ежедневный труд.

В Отрадном в рамках акции полицейские провели профориентационную встречу со студентами нефтяного техникума. Ребятам провели ознакомительную экскурсию по Отделу, рассказали о важности и положительных аспектах службы в полиции. Сотрудник кинологической группы и его питомец продемонстрировали ребятам элементы дрессуры. Служебная овчарка показала свои навыки, четко выполняя команды сотрудника полиции.

В Сызрани студенты Сызранского Медико-Гуманитарного колледжа, а также Сызранского филиала Самарского государственного экономического университета побывали на экскурсии в здании городской полиции. В музее истории сызранской милиции ребятам рассказали об истории образования органов внутренних дел города, о героях, погибших при исполнении долга и о тех, кто несет службу в наши дни. Специалист группы профессиональной подготовки старший лейтенант полиции Георгий Рыбочкин показал участникам акции вооружение, используемое полицейскими при выполнении служебных задач. Начальник Отдела по работе с личным составом МУ МВД России «Сызранское» полковник полиции Денис Гапетченко обратил внимание присутствующих на то, что при поступлении на службу в органы внутренних дел учитывается активная гражданская позиция кандидата и его работа в объединениях правоохранительной направленности только приветствуется. От полковника полиции студенты также узнали о социальных гарантиях, предоставляемых сотрудникам органов внутренних и о том, какие должности в настоящее время востребованы.

В Новокуйбышевске сотрудники полиции встретились с выпускниками нефтехимического техникума. В ходе встречи заместитель начальника городского отдела полиции – начальник отделения по работе с личным составом подполковник полиции Ольга Мельник рассказала студентам, как поступить в ВУЗы системы МВД, о гарантиях и социальном обеспечении курсантов, а также об основных требованиях к кандидатам. Подполковник полиции обратила внимание собравшихся на поддержание хорошей физической формы, отсутствие фактов привлечения к какой-либо ответственности, уголовной и административной, а также компрометирующей информации. Эксперт-криминалист старший лейтенант полиции Ксения Евстигнеева рассказала о работе экспертно-криминалистической группы, об основных
экспертизах, проводимых экспертами и о техническом оборудовании. Кроме этого, старший лейтенант продемонстрировала специальный унифицированный чемодан «Криминалист», в котором находится набор средств, необходимых для работы на месте происшествия.

Аналогичные мероприятия прошли в Красноярском, Похвистневском, Приволжском, Клявлинском, Кошкинском, Безенчукском, Кинельском, Жигулевском и Волжском, Красноармейском, Большечерниговском и Исаклинском районах, сообщает пресс-служба ГУ МВД СО. 

 

Фото предоставлено пресс-службой ГУ МВД СО

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