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Страховые пенсии доиндексируют с 1 февраля 2025 года. Правительство РФ имеет право на то, чтобы утвердить данную надбавку. Об этом председатель комитета Государственной думы по социальной политике Ярослав Нилов заявил в беседе с РИА Новости.

«1 февраля пенсии будут доиндексированы, в том числе доплата произойдет и за январскую выплату», – отметил парламентарий.

Напомним, индексация пенсий 1 января 2025 года составила 7,3%. Накануне президент Владимир Путин поручил правительству России пересчитать сумму страховых выплат с учетом уровня годовой инфляции, которая составила 9,5%, пишет МК.