стоимость съемного жилья в Самаре снизилась почти на 8% с начала года

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Медианная стоимость съемного жилья в Самаре по итогам мая 2025 г. составила 28 000 руб.

По данным сервиса Яндекс Аренда, медианная ставка долгосрочной аренды по всем типам комнатности в городах-миллионниках в мае 2025 года составила 34 000 руб. За месяц она немного снизилась — на 0,6% относительно апреля. С начала 2025 г. все города-миллионники показали сокращение стоимости съемного жилья: на 8% за первые пять месяцев года. Это связано с ростом предложения и выходом на рынок долгосрочной аренды квартир из массового сегмента, в том числе нераспроданной вторичной недвижимости.

Предложение съемного жилья в городах-миллионниках в течение мая 2025 года снизилось в среднем на 2,9% по всем 16 мегаполисам. С начала года на рынке отмечается рост экспозиции на 25,2%.

В Самаре медианная ставка долгосрочной аренды по всем типам комнатности сегодня находится на уровне 28 000 руб. (-1% за месяц; -7,9% с начала года). Предложение съемного жилья в мае уменьшилось на 5,6%, а с начала года выросло на 1,4%.

Стоимость съемных студий, готовых к заселению и комфортному проживанию, в Самаре начинается от 16 000 руб. и достигает 100 000 руб., стоимость съемных однокомнатных квартир – от 14 000 руб. до 90 000 руб., двухкомнатных – от 20 000 руб. до 130 000 руб., трехкомнатных – от 23 000 руб. до 190 000 руб.

По данным Яндекс Аренды, в течение мая 2025 года медианная ставка долгосрочной аренды снизилась больше всего в Воронеже (-5,1%; до 23 000 руб.), Нижнем Новгороде (-5%; до 33 000 руб.), Екатеринбурге (-3,3%; до 34 000 руб.), Красноярске (-2,2%; до 25 000 руб.) и Краснодаре (-1,9%; до 28 000 руб.). В течение месяца медианная стоимость выросла в Санкт-Петербурге (+3,6%; до 41 000 руб.) и Москве (+0,7%; до 85 000 руб.). В остальных мегаполисах в мае 2025 г. стоимость аренды стагнировала или изменилась в пределах 1%.

«Небольшое снижение цены в начале весны связано с длинными майскими выходными и приближающимся сезоном отпусков. В этот период рынок менее активен. При этом часть собственников жилья массового сегмента в летний период может идти на снижение цены сдачи, чтобы быстрее найти жильцов. Май, июнь и первую половину июля можно назвать одними из самых комфортных месяцев для поиска съемной квартиры. За счет низкой сезонной активности конкуренция на рынке ниже. Как результат, наиболее недорогие квартиры дольше остаются в экспозиции. Все это позволяет арендаторам более вдумчиво и избирательно подходить к поиску съемной квартиры в нужном им бюджете», — отмечает Роман Жуков, руководитель сервиса Яндекс Аренда.

С начала 2025 года медианная ставка наиболее значительно снизилась в Волгограде (-18,1%; до 25 000 руб.), Ростове-на-Дону (-12,2%; до 30 000 руб.), Челябинске (-12,2%; до 26 000 руб.), Екатеринбурге (-10,8%; до 34 000 руб.), Казани (-9,7%; до 45 000 руб.) и Нижнем Новгороде (-9,7%; 33 000 руб.).