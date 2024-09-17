стоимость долгосрочной аренды квартир в Самаре составила чуть более 38 000 рублей

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Самара вошла в топ-3 городов-миллионников, где стоимость съемного жилья выросла больше всего. Рынок долгосрочной аренды в городе остается рынком арендодателя и позволяет собственникам сдавать квартиры дороже.

По данным сервиса Яндекс Аренда, в первой декаде сентября медианная ставка съемных студий в городах-миллионниках составила 32 000 рублей, однокомнатных лотов – 35 400 рублей, двухкомнатных – 45 400 рублей, трехкомнатных – 60 700 рублей. Во всех типах жилья стоимость аренды по сравнению с августом выросла. Увеличение медианных ставок съемных студий составило 4,7%, “однушек” – 7,7%, двухкомнатных лотов – 3,9%, трехкомнатных – 2,8%.

“Август стал рекордным месяцем по активности арендаторов в текущем году. По сравнению с июлем интерес к съемным квартирам вырос на 6,7%, с начала лета – на 27,6%, а по сравнению с августом 2023 г. – на 5,2%. Период наиболее ажиотажного спроса постепенно завершается, а стоимость хоть и продолжает увеличиваться, но темпы роста сокращаются. Однако пока интерес к аренде все еще достаточно высокий, что делает рынок долгосрочной аренды рынком арендодателя и позволяет сдавать жилье по более высоким ценам”, – комментирует Роман Жуков, руководитель сервиса Яндекс Аренда.

Среди миллионников наиболее значительный рост стоимости съемных квартир в первой декаде сентября отмечается в Красноярске (+19,6% за месяц до 27 700 рублей), Москве (+14,8% до 118 300 рублей) и Самаре (+13,4% до 38 200 рублей). В каждом из городов увеличение ставок было обусловлено значительным сокращением предложения, в частности вымыванием самых дешевых лотов. Так, в Красноярске, в начале сентября по сравнению с августом число сдаваемых квартир снизилось в среднем на 20,8%, в Москве – на 4,8%, в Самаре – на 14,6%.

В целом же в городах-миллионниках в первой декаде сентября отмечается постепенная стабилизация предложения. Число сдаваемых в долгосрочную аренду студий увеличилось на 3,9% по сравнению с августом, “трешек” – на 4,4%. Снижение предложение отмечается в наиболее востребованных типах квартир: ”однушек” – на 6%, “двушек” – всего 0,2%.

“В ближайшей перспективе число сдаваемых квартир может вырасти из-за вторичных лотов, которые ранее предполагались к продаже, но после повышения ключевой и увеличения рыночных ипотечных ставок, некоторые собственники переориентируются на долгосрочную аренду до изменения условий кредитования на приобретение жилья. Также предложение будет пополняться и за счет квартир, купленных на первичном рынке в период “ипотечного бума”: сейчас такие лоты продолжают выходить на рынок аренды и сдаваться в наем по достаточно высокой стоимости из-за свежего ремонта, а зачастую наличия новой мебели и техники”, – отмечает Роман Жуков, руководитель сервиса Яндекс Аренда.