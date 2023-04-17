Стать директором компании, в которой работает, мечтает каждый четвертый самарец

131

Возглавить компанию, в которой они работают, чаще всего мечтают разработчики ПО и инженеры. В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие трудоустроенные представители экономически активного населения.

25% самарцев мечтают о кресле гендира. Причем карьерные амбиции мужчин значительно выше, чем у женщин: стать директором компании-работодателя мечтают 38 и 13% из них соответственно. Горожане, зарабатывающие от 80 тыс. руб. в месяц, мечтают стать руководителем своей компании чаще респондентов с зарплатой до 30 тыс. руб. (27 и 15% соответственно).



Среди представителей распространенных профессиональных групп больше всего желающих руководить компанией, в которой работают, среди программистов (30%) и ИТР (21%). О посте директора также мечтают по 20% администраторов, квалифицированных рабочих и логистов. Меньше всего мечтающих стать руководителем компании — среди секретарей (4%), бухгалтеров, психологов и фармацевтов (по 9%).



Время проведения: 22 марта — 14 апреля 2023 года