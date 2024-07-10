Стартует Всероссийская ежегодная акция "Культурная суббота. Сказки народов России"

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С 10 по 30 июля 2024 года в рамках межведомственного культурно-образовательного проекта «Культура для школьников» пройдет Всероссийская ежегодная акция «Культурная суббота», направленная на популяризацию традиций народов России. В этом году акция посвящена народным сказкам.

Благодаря народным сказкам мы знаем, во что верили люди раньше, как они представляли себе окружающий мир. Каждый из народов, проживающих на территории современной России, создал огромное количество разнообразных сказок, с самого раннего возраста каждый из нас знакомится с этим волшебным миром. А умение придумывать и рассказывать сказочные истории издревле ценилось наравне с мастерством ремесленников или охотников.

Школьники со всей России могут принять участие в творческом соревновании, и проявить свои таланты в актерском или литературном направлении. Для этого необходимо записать видео с прочтением сказки в одной из трех номинаций: «Сказки народов России», «Сказки русских писателей», «Моя авторская сказка» и оставить заявку на участие в личном кабинете на портале «Культурадляшкольников.РФ».

По итогам акции экспертная комиссия, состоящая из известных деятелей театра и литературы, выберет 30 наиболее интересных работ-победителей, которые будут опубликованы на портале «Культурадляшкольников.РФ».

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Фото: freepik.com