Стартует опрос самарцев в рамках проекта «Культурное сердце России»

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По инициативе Губернатора Самарской области Дмитрия Азарова на территории Самары продолжается реализация общественного проекта «Культурное сердце России». Проект дает шанс жителям региона принять участие в формировании культурной программы.

С 18 по 31 января пройдет анкетирование для определения приоритетных потребностей в сфере культуры: жанровых предпочтений, форм организации досуга и т.д. Опрос организован в электронной форме. Принять участие в опросе можно по ссылке https://forms.yandex.ru/u/5fe06c201df0241eb16d01ba/ .

Результаты опроса населения будут проанализированы и учтены при формировании культурной афиши.