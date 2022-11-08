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Стартует финальный этап областной общественной акции «Народное признание»

8 ноября 2022 12:32
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Стартует финальный этап областной общественной акции «Народное признание»

Областной общественный совет определил номинантов акции «Народное признание» 2022 года.

Впереди финальный этап акции: 15 ноября стартует общественное голосование, по итогам которого жители губернии определят победителей 2022 года.

В этом году «Народное признание» проходит в юбилейный пятнадцатый раз. За это время акция зарекомендовала себя в качестве престижной народной премии, в которой самых достойных номинантов определяют именно жители Самарской области. В числе номинантов – кандидаты, проявившие себя в общественной или профессиональной деятельности и внесшие вклад в развитие региона. Это педагоги, врачи, руководители предприятий, волонтеры, студенты и школьники – люди, живущие среди нас.

«Акция стала по-настоящему народной, она стала традицией нашего региона – традицией благодарить людей за их добрые дела, таланты, трудолюбие, за их готовность прийти на помощь тем, кто в ней нуждается, за спасение людей, за умение дарить радость. Я очень рад, что эта традиция есть», – отмечал Глава региона Дмитрий Азаров.

С каждым годом количество поданных заявок от каждого муниципального образования области растет. В этом году было зарегистрировано рекордное количество заявок – 696. По итогам общественного голосования за победителей муниципального этапа акции было определено 247 конкурсантов по номинациям:

  • «Признание и Уважение» – 47 чел.
  • «Память и Слава» – 45 чел.
  • «Наследники Победителей» – 39 чел.
  • «Единство и Успех» – 42 чел.
  • «Мы Вместе» – 43 чел.
  • «Герои нашего времени» – 32 чел.

Далее члены Общественного совета областной общественной акции «Народное признание» путем голосования выбрали в каждой номинации
 по 10 номинантов для прохождения в финальный этап акции.
 В итоге в финальном голосовании участвует 60 номинантов.

Пятнадцатая юбилейная акция «Народное признание» сохранила лучшие традиции предыдущих лет, но также приобрела новые импульсы развития. Впервые в этом году проходило награждение победителей муниципального этапа акции. Многие победители были награждены в рамках мероприятий, посвященных Дню народного единства.

Напомним, финальный этап проводится посредством проведения общественного голосования, по итогам которого жители губернии определят лауреатов акции 2022 года. Голосование продлится до 30 ноября.

Проголосовать можно будет на сайте Правительства Самарской области или прийти в пункты голосования (специально оборудованные места) в своем муниципальном образовании и заполнить анкету. Список пунктов голосования, а также информация о номинантах и лауреатах акции будет опубликована на сайте Правительства Самарской области и в газете «Волжская коммуна». Проголосовать можно только за одного из номинантов в каждой номинации.

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