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Стартовала заявочная кампания Двадцатых молодежных Дельфийских игр России

10 февраля 2021 16:01
106
С 21 по 26 мая 2021 года в Пермском крае пройдут юбилейные Двадцатые молодежные Дельфийские игры России.

С 21 по 26 мая 2021 года в Пермском крае пройдут юбилейные Двадцатые молодежные Дельфийские игры России. 10 февраля начала свою работу Информационная система подачи и обработки заявок на участие в Дельфийских играх-2021. 

Указом Президента Российской Федерации В.В.Путина 2021 год объявлен Годом науки и технологий в Российской Федерации, в связи с чем данная тематика найдет отражение в официальных, соревновательных и научно-практических мероприятиях в рамках Двадцатых молодежных Дельфийских игр России. Также Игры будут посвящены началу празднования 300-летия основания города Перми.

С декабря 2020 года в субъектах Российской Федерации проходят отборочные мероприятия, малые Дельфийские игры, определяющие составы региональных сборных. Ожидается, что в Играх примут участие около 2000 молодых деятелей искусства в возрасте от 10 до 25 лет. Конкурсная и фестивальная программы Игр включат в себя 30 номинаций классического, народного и современного искусства, в число которых войдут как номинации, проводимые на протяжении всех 20 лет – «фортепиано», «скрипка», «эстрадное пение», «современный танец», – так и включенные в программу Игр не так давно, но уже подтвердившие свою актуальность в современных реалиях, например, «защита персональных данных» и «визуализация и презентация научного исследования».

Специализированная платформа «Аполлон» позволяет алгоритмизировать все организационные процессы Дельфийских игр: от подачи сводной заявки субъекта Российской Федерации до дальнейшего сопровождения лауреатов с учетом стандартов экономики данных. В 2021 году продолжается дальнейшее интегрирование Дельфийских игр в процессы глобальной цифровой трансформации общества. Организаторами ведется планомерная работа в сфере информационных технологий с целью привнесения новых подходов в организационно-творческие и образовательные процессы сферы культуры.

Традиционно Игры будут освещаться и транслироваться в сети интернет на платформе интернет-телевидения Дельфик.ТВ, социальных медиа Дельфийских игр на площадках «ВКонтакте» (vk.com/delphicgamesrussia), «Одноклассники» (ok.ru/delphictv), «Фейсбук» (facebook.com/delphic.tv), «Инстаграм» (instagram.com/delphicgames) и «Твиттер» (twitter.com/delphictv), а также в Телеграм-канале Дельфийских игр (t.me/delphic_games), передает пресс-служба облправительства.

 

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Комментарии

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Новости Тольятти
10 февраля 2021  14:25
Участие в нем примут спортсмены из Австрии, Германии, Италии, Казахстана, Нидерландов, России, Чехии и Финляндии.
Тольятти принимает личный чемпионат мира по мотогонкам на льду
Участие в нем примут спортсмены из Австрии, Германии, Италии, Казахстана, Нидерландов, России, Чехии и Финляндии. Новости Тольятти
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9 февраля 2021  16:56
Общий объем финансирования компаний с момента создания ОЭЗ составил почти 16 млрд рублей.
Инвестиции резидентов ОЭЗ «Тольятти» выросли на 87%
Общий объем финансирования компаний с момента создания ОЭЗ составил почти 16 млрд рублей. Новости Тольятти
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4 февраля 2021  13:10
Уровень регистрируемой безработицы в Тольятти составил 3,15%
Уровень регистрируемой безработицы в Тольятти составил 3,15%
Напряженность на рынке труда составила  1,6 человек на 1 свободное рабочее место. Новости Тольятти
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