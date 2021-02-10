Стартовала заявочная кампания Двадцатых молодежных Дельфийских игр России

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С 21 по 26 мая 2021 года в Пермском крае пройдут юбилейные Двадцатые молодежные Дельфийские игры России. 10 февраля начала свою работу Информационная система подачи и обработки заявок на участие в Дельфийских играх-2021.

Указом Президента Российской Федерации В.В.Путина 2021 год объявлен Годом науки и технологий в Российской Федерации, в связи с чем данная тематика найдет отражение в официальных, соревновательных и научно-практических мероприятиях в рамках Двадцатых молодежных Дельфийских игр России. Также Игры будут посвящены началу празднования 300-летия основания города Перми.

С декабря 2020 года в субъектах Российской Федерации проходят отборочные мероприятия, малые Дельфийские игры, определяющие составы региональных сборных. Ожидается, что в Играх примут участие около 2000 молодых деятелей искусства в возрасте от 10 до 25 лет. Конкурсная и фестивальная программы Игр включат в себя 30 номинаций классического, народного и современного искусства, в число которых войдут как номинации, проводимые на протяжении всех 20 лет – «фортепиано», «скрипка», «эстрадное пение», «современный танец», – так и включенные в программу Игр не так давно, но уже подтвердившие свою актуальность в современных реалиях, например, «защита персональных данных» и «визуализация и презентация научного исследования».

Специализированная платформа «Аполлон» позволяет алгоритмизировать все организационные процессы Дельфийских игр: от подачи сводной заявки субъекта Российской Федерации до дальнейшего сопровождения лауреатов с учетом стандартов экономики данных. В 2021 году продолжается дальнейшее интегрирование Дельфийских игр в процессы глобальной цифровой трансформации общества. Организаторами ведется планомерная работа в сфере информационных технологий с целью привнесения новых подходов в организационно-творческие и образовательные процессы сферы культуры.

Традиционно Игры будут освещаться и транслироваться в сети интернет на платформе интернет-телевидения Дельфик.ТВ, социальных медиа Дельфийских игр на площадках «ВКонтакте» (vk.com/delphicgamesrussia), «Одноклассники» (ok.ru/delphictv), «Фейсбук» (facebook.com/delphic.tv), «Инстаграм» (instagram.com/delphicgames) и «Твиттер» (twitter.com/delphictv), а также в Телеграм-канале Дельфийских игр (t.me/delphic_games), передает пресс-служба облправительства.