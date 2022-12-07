Стартовала регистрация на XXI Форум добровольцев Самарской области

77

С 12 по 14 декабря 2022 года в Самаре в СКК «Дворец спорта» пройдет XXI Форум добровольцев Самарской области.

Традиционно ежегодный форум собирает на одной площадке представителей добровольческого движения региона, готовых обмениваться опытом, презентовать свои лучшие практики, направленные на улучшение качества жизни жителей, а также развитие и популяризацию волонтерства.

В этом году Форум добровольцев объединит более 1200 человек из 37 муниципальных образований Самарской губернии. Зарегистрироваться на мероприятие можно на платформе DOBRO.RU по ссылке: https://dobro.ru/project/10062111 .

В рамках деловой программы будет организована работа тематических площадок по направлениям деятельности.

«Серебряные волонтеры – наставники по жизни». Творческие мастер-классы, обсуждение перспектив развития движения «серебряных» волонтеров в Самарской области, презентация практик и обмен опытом - все это и другое станет доступным для участников площадки: лидеров, активистов «серебряного» возраста старше 50 лет и координаторов отрядов «серебряных» волонтеров. Программа предполагает работу участников по таким секциям, как «Культурное наследие», «Здоровье», «Наставничество». Одним из ключевых мероприятий станет подведение итогов деятельности отрядов «серебряных» волонтеров региона в 2022 году. Дополнительная информация и прием заявок по ссылке: https://dobr o .ru/event/10275375 .

Вдохновляем помогать. Темой площадки станет «Событийное и культурное добровольчество». Для участников площадки подготовлены два образовательных трека: «Фандрайзинг - точка привлечения партнеров» и «Питчинг добровольческих и социальных инициатив». Итоговым мероприятием площадки станет панельная дискуссия «Проблемы межведомственного взаимодействия учреждений культуры и образовательных организаций». Дополнительная информация и прием заявок по ссылке: https : //dobro.ru/event/10275349 .

Добровольчество – как стиль жизни. В ходе работы площадки участники познакомятся с мероприятиями по поддержке волонтерских объединений в Самарской области в 2023 году, а также в творческом формате подведут итоги мотивационной программы «Добролайф» в 2022 году. Дополнительная информация и прием заявок по ссылке: https://dobro.ru/event/10 2 75179 .

«Регион добрых дел». В рамках работы площадки состоится стратегическая сессия «Развитие добровольчества в Самарской области», где участники обсудят перспективы развития добровольческого движения в регионе, ключевые задачи взаимодействия стейкхолдеров в сфере добровольчества, вопросы совершенствования инфраструктуры, а также смогут выявить точки роста и разработать предложения по совершенствованию менеджмента волонтерских организаций и программ. Дополнительная информация и прием заявок по ссылке: https://dobro.ru/event/1 0 275318 .

«Социальное добровольчество». Основной темой работы площадки станет обсуждение эффективного взаимодействия социально ориентированных некоммерческих организаций, профессиональных образовательных организаций, органов государственной власти в сфере развития социального добровольчества в Самарской области. На площадке будут представлены лучшие практики социального волонтерства в регионе. Дополнительная информация и прием заявок по ссылке: https://dobro.ru/event/1 0 275416 .

«Волонтеры Победы». Участники площадки обсудят вопросы сохранения исторической памяти, наставничества, оказания адресной помощи ветеранам Великой Отечественной войны и семьям участников боевых действий. На площадке будут представлены социальные инициативы Всероссийской акции взаимопомощи #МЫВМЕСТЕ и работа регионального штаба акции. Отдельным событием в рамках работы площадки станет проведение финала областной интеллектуальной игры «РИСК: разум, интуиция, скорость, команда» и награждение победителей. Дополнительная информация и прием заявок по ссылке: https://dobro.ru/ev e nt/10275404 .

Ключевым событием Форума станет деловая встреча, на которой будут подведены итоги развития волонтёрского движения в регионе, определены перспективы движения и планы работы системных волонтёрских организаций Самарской области, в том числе. реализация ключевых проектов и программ в сфере добровольчества.

Самарская область — один из ведущих в стране регионов в развитии добровольчества, в этом движении задействовано более 150 тыс. человек.

В 2019 году в Самарской области открылся Ресурсный центр поддержки и развития добровольчества. Это стало возможным благодаря реализации федерального проекта "Социальная активность" национального проекта "Образование" и поддержке главы региона Дмитрия Азарова. Ресурсный центр стал точкой притяжения волонтёров со всей области.

Именно наша губерния задает новые тренды, реализует передовые проекты в сфере инклюзии, восстановления исторической среды, сохранения памяти о Великой Отечественной войне, помощи старшему поколению, экологии. Самарская область на протяжении пяти лет входит в тройку регионов России, которые одерживают победу во Всероссийском конкурсе лучших практик поддержки волонтерства «Регион добрых дел».

Организаторами Форума выступают Правительство Самарской области, АНО «Самарский Центр развития добровольчества», Ресурсный центр развития и поддержки добровольчества (волонтерства) Самарской области, СРМОО «Центр социальных проектов», Самарское региональное отделение Всероссийского общественного движения «Волонтеры культуры», МБУ г.о. Самара «Самарский дом молодежи», Самарское региональное отделение Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы».