Стартовала регистрация на Молодёжный форум iВолга 2025

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До 30 мая открыта регистрация на Молодежный форум Приволжского федерального округа «иВолга».

В 2025 году форум пройдет в формате сюжетной игры. По сюжету, машина времени дала сбой - и участники оказались вне времени и пространства. Чтобы вернуться, им необходимо восстановить память о прошлом, собрать артефакты и объединить силы с единомышленниками. На выбор доступно 7 профилей:

- «Наука»,

- «IT и цифровые технологии»,

- «Патриотизм»,

- «Культура и искусство»,

- «Служба спасения»,

- «Промышленный комплекс»

- «Управление».

Всего в этом году форум «иВолга» ждет 1400 человек от 14 до 35 лет.

Регистрация на форум открыта до 30 мая на платформе Росмолодёжь.Форумы. Для тех, кто хочет не только участвовать в форуме, но и помогать в создании и проведении событий, заявки в Детскую Дирекцию принимаются до 15 мая (после подачи заявки в качестве участника).