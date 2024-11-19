Стартовал второй тур программы «Время героев»

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15 ноября началась регистрация на второй этап программы «Время героев», направленной на подготовку руководителей из числа участников специальной военной операции. За три дня было подано 6 640 заявок.



Первый поток собрал 44 327 заявок со всей страны. Участники изучают современные методы управления, развивают навыки командной работы и готовятся к должностям в госструктурах, муниципалитетах и государственных компаниях.



Результаты впечатляют: 12 выпускников уже заняли ключевые посты, включая полпреда Президента РФ в УрФО Артема Жогу, губернатора Тамбовской области Евгения Первышова и сенатора Алексея Кондратьева. Руководитель программы Мария Костюк стала врио губернатора ЕАО.



Заявки на второй этап принимаются до 12:00 (полудня) по московскому времени 15 января 2025 года на официальном сайте.

Фото: пресс-служба правительства СО