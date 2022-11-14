Стартовал второй этап межведомственной оперативно-профилактической операции «Дети России-2022»

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В Самарской области с 14 по 23 ноября проходит второй этап межведомственной оперативно-профилактической операции «Дети России-2022». Целью данной Операции является предупреждение распространения наркомании среди несовершеннолетних и молодежи, выявление и пресечение фактов их вовлечения в противоправную деятельность, связанную с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов или прекурсоров и новых потенциально опасных психоактивных веществ, а также повышение уровня осведомленности населения о последствиях потребления наркотиков и об ответственности за участие в их незаконном обороте.

Областная полиции призывает жителей региона не оставаться равнодушными, присоединиться к масштабной межведомственной операции, занять активную жизненную позицию и внести свой вклад в противодействие незаконному обороту наркотиков!

Сообщить об известных фактах распространения и потребления наркотических средств и психотропных веществ можно на телефон дежурной части ГУ МВД России по Самарской области: 8(846) 278-22-22, 8(846) 278-22-23.