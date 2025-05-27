Стартовал Всероссийский форум «Градостроительная неделя: инновации и развитие – 2025»

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С 26 по 30 мая года при поддержке Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации проходит Всероссийский форум «Градостроительная неделя: инновации и развитие – 2025», организованный Университетом Минстроя России «НИИСФ РААСН».

26 мая состоялось торжественное открытие форума, который объединил экспертов, представителей власти, бизнеса и научного сообщества для обсуждения ключевых вопросов развития градостроительной отрасли.

Пять дней интенсивной работы позволят участникам переосмыслить подходы к созданию городов будущего, обсудить ключевые тренды строительной отрасли и перенять лучшие практики у ведущих экспертов.

Основными темами форума станут: государственная политика в создании комфортной среды; инновации в градостроительстве и инфраструктурном развитии; цифровизация процессов проектирования и строительства. Также планируется обсудить вопросы развития транспортной инфраструктуры, энергоэффективности и экологической устойчивости.

По завершении мероприятия будут разработаны предложения по совершенствованию нормативно-правовой базы в сфере градостроительства, а также сформирована коммуникационная платформа для обмена опытом между регионами.

«Форум «Градостроительная неделя» — это уникальная площадка для диалога между регионами, бизнесом и наукой. Сегодня как никогда важно объединять усилия для создания современных, комфортных и экологически устойчивых городов. Особую значимость приобретают вопросы цифровизации строительства и энергоэффективности — именно они определяют будущее развитие.

Самарская область готова перенимать лучшие практики для реализации масштабных проектов в нашем регионе. Уверена, что предложения, выработанные в рамках форума, станут серьезным вкладом в развитие градостроительной политики России», – отметила первый заместитель министра градостроительной политики – главный архитектор Самарской области Екатерина Семёнова.

Регистрация на форум открыта на официальном сайте мероприятия. Форум проходит в дистанционном формате, что позволяет профессионалам со всей страны присоединиться к обсуждению актуальных вопросов отрасли.

Фото: Минстрой России