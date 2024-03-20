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Стартовал региональный этап конкурса «Лучший военно-патриотический клуб»

20 марта 2024 14:35
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Принять участие в конкурсе могут военно-патриотические объединения и юнармейские отряды, действующие на территории Самарской области на базе учреждений, организаций и общественных объединений.

Стартовал региональный этап конкурса «Лучший военно-патриотический клуб» в рамках общественного проекта Приволжского федерального округа «Герои Отечества». Конкурс проводится ГБУ Самарской области «Агентство по реализации молодежной политики». 

Цели проекта: вовлечение представителей гражданского общества в мероприятия патриотической направленности, сохранение памяти о героических событиях Великой Отечественной войны, а также противодействие попыткам фальсификации истории. Как отмечают организаторы, участие в конкурсе – возможность для молодых людей стать лицом Самарской области в Приволжском Федеральном округе и рассказать об успехах своего военно-патриотического клуба широкой аудитории.

Принять участие в конкурсе могут военно-патриотические объединения и юнармейские отряды, действующие на территории Самарской области на базе учреждений, организаций и общественных объединений.

Региональный этап конкурса проводится до 3 мая 2024 года. Заявку для участия конкурсанты могут подать до 22 апреля. Все заявки и материалы конкурса принимаются по адресу: 443068, г.о. Самара, проспект Масленникова, д.37, молодежный центр Самарской области или направляются на электронный адрес: CPVMSO@yandex.ru.

Все конкурсанты получат сертификаты участника, а победители и призеры конкурса – оборудование для военно-спортивных и тактических игр, а также для занятий по начальной военной подготовке. Узнать более подробную информацию о конкурсе можно, ознакомившись с Положением о его проведении по ссылке.

 

Фото:   администрация Самары

Теги: Самара

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