Стартовал прием заявок на второй поток программы поддержки самозанятых региона «Бизнес-наставник»

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Программа «Бизнес-наставник» - это возможность для самозанятых получить адресную помощь экспертов и успешных предпринимателей и повысить эффективность своих бизнес-проектов.



Программа включает в себя 3 тематических блока:

- составление индивидуального плана развития

- финансы и продажи

- маркетинговая стратегия.



Проработка каждого из направлений продлится по 4 недели. Занятия с наставниками будут проходить онлайн.



Обращаем внимание, что принять участие в программе могут только самозанятые, зарегистрированные в Самарской области, и готовые уделять развитию своего дела достаточно времени: активно принимать обратную связь, выполнять задания наставника и внедрять нововведения в свой проект.



Узнать подробности, состав команды наставников и подать заявку на участие можно по ссылке.