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1 февраля стартовал окружной этап Фестиваля детских и молодёжных театральных коллективов «Театральное Приволжье».

Региональные эксперты составят рейтинги лучших спектаклей, видеоверсии которых размещены на официальном сайте фестиваля. «Экспертное голосование» продлится до 26 февраля.

От Самарской губернии в окружной этап вышли Творческое объединение «СТО» МБУК г.о. Самара «Самарский молодёжный драматический театр «Мастерская» (режиссёр Степан Белькот) со спектаклем по произведению Олжаса Жанайдарова «Френдзона» и Образцовый театр кукол юного актёра «Аленький цветочек» МБУ ДО «ЦВР «Крылатый» г.о. Самара (режиссёр Виктор Михайлов) со спектаклем по повести Н.В. Гоголя «Шинель». Они стали победителями регионального этапа, который прошел в рамках областного фестиваля «Театральная весна».

На основании рейтингов, полученных в ходе просмотра видеоверсий спектаклей, состоится итоговое голосование жюри, в результате которого и определятся победители Фестиваля.

Имена лауреатов «Театрального Приволжья-2020» будут названы на торжественной церемонии закрытия Фестиваля, которая состоится во Всемирный день театра 27 марта 2021 года в Ижевске. Победителей определят в номинациях «Лучший молодёжный спектакль», «Лучший детский спектакль», «Лучшая режиссёрская работа», «Лучший актёр», «Лучшая актриса». Церемония закрытия, а также постановки театров-финалистов будут транслироваться по телевидению и в сети Интернет.

Основными целями фестиваля являются создание условий и стимулов для развития молодёжного и детского театрального искусства, расширения культурного кругозора молодёжи и формирования культурных и нравственных ценностей жителей регионов округа.

Главная задача фестиваля – максимальное привлечение молодёжи к участию в театральной деятельности как в качестве активных участников – представителей театрального сообщества, так и в качестве зрителей.

Напомним, в 2019 году лауреатом окружного Фестиваля стал спектакль студентов 2 курса Самарского института культуры «Аленький цветочек». Он вошёл в рейтинг лучших постановок Приволжского федерального округа.

В целях популяризации театрального искусства и доступности информации о ходе проведения фестиваля его организаторами создан сайт и открыты группы в соцсетях, передает пресс-служба облправительства.