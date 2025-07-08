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Старшеклассников и студентов Самарской области приглашают принять участие в 3-м сезоне «Научн ой Вселенн ой »

8 июля 2025 17:15
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Старшеклассников и студентов Самарской области приглашают принять участие в 3-м сезоне «Научн ой Вселенн ой »

18 победителей научно-просветительского проекта отправятся на космодром – в настоящее технологическое "будущее" и на одну из самых современных научных площадок страны. На проекте конкурсантов ждут новые тематические направления, связанные с национальными проектами технологического лидерства — Биоэкономика, Новые атомные и энергетические технологии, Новые материалы и химия, Беспилотные авиационные системы — мультиформатные задания и работа под руководством молодых ученых Координационного совета по делам молодежи в научной и образовательной сферах Совета при Президенте России по науке и образованию.

В начале июле 2025 года состоялся официальный старт третьего сезона научно-просветительского конкурса «Научная Вселенная», направленного на привлечение талантливой молодежи в сферу научных исследований. Презентация нового сезона прошла в рамках XIII Всероссийского съезда советов молодых ученых и студенческих научных обществ в Уфе.

Проект реализуется при грантовой поддержке Минобрнауки России в рамках инициативы «Наука побеждать» Десятилетия науки и технологий, объявленного Президентом России Владимиром Путиным на 2022–2031 годы.

В новом сезоне участников ждут 9 тематических треков, соответствующих направлениям научно-технологического развития России: «Биоэкономика», «Беспилотные авиационные системы», «Генетика и персонализированная медицина», «Инновационное проектирование», «Искусственный интеллект и большие данные», «Новые материалы и химия», «Кванты», «Научная фантастика», «Освоение космоса».

У каждого трека свой наставник — ведущий молодой ученый; стратегический партнер – технологический лидер; образовательный партнер – университет с актуальным профильным направлением. В 3 сезоне «Росатом» курирует два трека, приоритетных для Госкорпорации: «Кванты» и «Инновационное проектирование». Символами треков станут современные интерпретации персонажей славянского фольклора «Вселенной Русских супергероев BY».

«Проект “Научная Вселенная” обучает юных исследователей простому принципу: тот, кто делает качественный результат, всегда будет вознагражден. И в этом году из нескольких сотен участников мы уже в третий раз отберем 18 лучших, которые отправятся на космодром. Надеюсь, этот уникальный опыт подкрепит их исследовательский задор для новых свершений!», — прокомментировал Денис Сергеевич Секиринский, заместитель Министра науки и высшего образования Российской Федерации.

Участники соревнуются в 2-х возрастных категориях: старшеклассники в возрасте от 14 лет и студенты до 27 лет. Им предстоит пройти онлайн-викторину, решить реальные кейсы от технологических лидеров, а 36 финалистов получат уникальную возможность поработать с ведущими молодыми учеными над финальным проектом.

Регистрация доступна до 24 августа 2025 года на сайте научнаявселенная.рф. Финал проекта пройдет осенью в Москве.

Стратегические партнеры проекта: Госкорпорация «Росатом», Госкорпорация «Роскосмос», РЖД, НИЦ «Курчатовский Институт», благотворительный фонд «Система», «Биннофарм Групп», Геоскан, СИБУР, Издательская группа «Эксмо-АСТ», Координационный совет по делам молодежи в научной и образовательной сферах Совета при Президенте России по науке и образованию и другие.

Образовательные партнеры проекта: МГУ им. М.В. Ломоносова, МГТУ им. Н.Э. Баумана, НИЯУ МИФИ, Университет МИСИС, РГГУ, Российский Квантовый Центр, Университет Иннополис, Первый МГМУ им. И.М. Сеченова Минздрава России, Центр истории российской науки и научно-технологического развития РГГУ.

Информационные партнеры проекта: Движение Первых, Росмолодежь, ВНауке, Кружковое движение.

Во втором сезоне «Научной Вселенной» приняло участие более 300 тысяч школьников и студентов со всей России. Проект отмечен премией «За верность науке» в номинации «Наука детям».

 

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