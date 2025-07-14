Стало известно расписание соревнований Олимпийских игр 2028 года в Лос-Анджелесе

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Стало известно полное расписание соревнований летних Олимпийских игр 2028 года, которые пройдут в Лос-Анджелесе. Расписание опубликовано на сайте Игр 2028 года.

Первые квалификационные соревнования начнутся 12 июля по московскому времени. В этот день пройдут соревнования по хоккею на траве, регби-7, баскетболу, водному поло, гандболу, крикету и футболу.

Первые медали будут разыграны 15 июля в триатлоне. Также в этот день будут разыграны награды в фехтовании, дзюдо, легкой атлетике, регби-7, пулевой стрельбе, гребном слаломе. В заключительный день соревнований (30 июля) за медали будут бороться спортсмены, выступающие в боксе, борьбе, легкой атлетике (марафоне), велоспорте на треке, плавании, баскетболе и волейболе.

Церемония открытия пройдет в ночь на 15 июля по московскому времени, церемония закрытия состоится в ночь на 31 июля по московскому времени, пишет ТАСС.