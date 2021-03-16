Стало известно, когда в Самаре стартует месячник по благоустройству

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Месячник по благоустройству и озеленению в Самаре в этом году пройдет с 1 по 30 апреля, согласно постановлению, опубликованному на сайте администрации города.

Перечень работ, рекомендуемых к проведению во время месячника, включает 20 пунктов, в том числе очистку территории от отходов производства и потребления, веток и листвы; ремонт детского игрового оборудования, малых архитектурных форм и ограждений, контейнерных площадок и контейнеров для мусора; установку урн и скамеек; приведение в порядок строительных площадок; демонтаж несанкционированных рекламных конструкций. Отдельный пункт посвящен памятным местам в ознаменование Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.

Согласно плану мероприятий, общегородской субботник проведут 24 апреля. По отдельным поручениям организуют санитарные средники. Департамент городского хозяйства и экологии ответственен за проведение рейдов по проверке санитарного содержания территории «Городской патруль».

В прошлом году месячник по благоустройству начался 16 марта, пишет Другой Город.