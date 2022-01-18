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Стало известно, когда самарский троллейбус № 6 вернут на 116-й километр

18 января 2022 09:38
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Стало известно, когда троллейбус № 6 вернут на 116-й километр

В департаменте транспорта Самары назвали дату запуска троллейбусного движения на 116-м километре.

— Троллейбус начнет курсировать в первом квартале 2022 года. Сейчас идут инфраструктурные работы, — сообщили чиновники.

Шестой маршрут троллейбуса отменили из-за строительства Самарского (Фрунзенского) моста и развязок, часть которых находится на Кряжу и 116-м километре. Раньше «шестерка» курсировала между остановками «Губернский рынок» и «Совхоз "Волгарь"».

На время строительства моста и развязок троллейбус № 6 запустили по укороченному маршруту: Губернского рынок — Хлебозавод № 3 на улице Шоссейной, пишет 63.ру.

Но судя по всему, ждать жителям Куйбышевского района осталось недолго: в декабре 2021 года открыли рабочее движение по трем мостам в Куйбышевском районе Самары. Все они входят в состав второй очереди Самарского (Фрунзенского) моста:

  • путепровод через железную дорогу;
  • путепровод на пересечении Уральской, Утевской и Новокуйбышевского шоссе;
  • путепровод на Стромиловском шоссе / Грозненской.
Теги: Городской транспорт

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