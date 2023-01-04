Стало известно, где пройдет главная рождественская служба Самары

204

В ночь с пятницы, 6 января, на субботу, 7 января, православные отметят один из главных религиозных праздников — Рождество Христово. Службы в церквях в сочельник начнутся не позже полуночи. Главное рождественское богослужение будет вести митрополит Самарский и Новокуйбышевский Сергий. Как и в прошлом году, оно пройдет в храме на Соколова, 1а.

— Богослужение в Софийском соборе Самары начнется в 22:00 6 января и продлится до 02:30 7 января, — уточнил ректор Самарской православной духовной семинарии Максим Кокарев.

В 22:00 в храме Софии Премудрости Божией начнется великое повечерие, а в 01:00 — Божественная литургия, пишет 63.ру.