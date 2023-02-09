Стали известны даты и программа фестиваля "Архитектурное наследие" в Самаре

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VI Всероссийский фестиваль "Архитектурное наследие – 2023" пройдет в Самаре с 8 по 10 июня. Информацию опубликовало Мособлнаследие и подтвердило УГООКН региона.

Организатором фестиваля выступает Союз архитекторов России при поддержке Министерства культуры РФ и самарских властей. Он посвящен актуальным проблемам сохранения, реставрации и адаптации объектов культурно-исторического достояния как важнейшей составляющей жизни страны.



Тема фестиваля 2023 года – "Архитектурное и градостроительное наследие как стратегический ресурс социально-экономического развития территорий России". Специалисты ориентированы находить новые подходы к развитию облика общественных центров городов, вовлечения памятников архитектуры в культурное и туристическое пространство.



На грядущем фестивале планируется конкурсно-выставочная программа по направлениям:



- "Культурное наследие регионов России";

- "Лучший объект сохранения и развития";

- "Туристические объекты и кластеры после реставрации и ревалоризации";

- "Лучшая студенческая работа";

- "Лучшее печатное издание об архитектурном наследии".



А также готовится деловая программа.



Недавно на совещании в Самаре обсудили детали грядущего фестиваля. Так, в качестве площадок проведения рассматриваются Дом архитектора, Струковский сад, арт-пространство "Станкозавод", Самарский государственный институт культуры, пишет Сова.