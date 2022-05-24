Стала известна программа выступлений хедлайнеров «САМ.ФЕСТ»

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Организаторы музыкального фестиваля «САМ.ФЕСТ» обнародовали список звезд, которые выступят на сцене. Хедлайнеров мероприятия поделили на два дня.

— Концерт в субботу, 11 июня, начнется в 14:00. Для зрителей выступят The Hatters, Slava Marlow, IOWA и Сергей Бобунец. Воскресное же шоу стартует в 13:00. На сцену выйдут VLNY, Artemiev, Вячеслав Бутусов и Олег Митяев, — сообщили организаторы.

При этом вход на фестиваль для всех посетителей будет бесплатным. Получить билет можно на сайте мероприятия samfest.ru.

— Для оформления документа от посетителей потребуется указать контактные данные и выбрать желаемую категорию: танцпол или трибуна. Все бесплатные билеты будут именными, поэтому ФИО посетителя на них должно совпадать с именем в подтверждающем удостоверении личности. На каждый день фестиваля потребуется отдельная регистрация и отдельный бесплатный билет, — сообщили организаторы фестиваля.

«САМ.ФЕСТ» направлен на выявление талантливых, самодостаточных авторов — исполнителей разных жанров.

Проект станет новой перспективной платформой для объединения и культурного обмена музыкантов со всей России, альтернативой «Року над Волгой».

В дни фестиваля из разных частей города до стадиона будут курсировать автобусы, трамваи, маршрутки и бесплатные шаттлы.

Организаторы рассчитывают, что трибуны стадиона будут заполнены полностью: фестиваль посетят 45 000 зрителей, пишет 63.ру.