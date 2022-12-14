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Стадион «Солидарность Самара Арена» будет украшен к зимним каникулам, в соответствии с объявленной тематикой 2023 года.



В этом году не будет больших широкомасштабных гуляний, фейерверков и концертов, но сохранится главная концепция Самарской олимпийской деревни, направленной на пропаганду здорового образа жизни.



Впервые уникальное спортивное пространство на прилегающей территории стадиона было создано в канун 2020 года по поручению губернатора Дмитрия Азарова. Четвертый год подряд одна из самых новогодних локаций для жителей и гостей 63 региона порадует лыжными трассами, безопасными горками, на которые можно будет приходить со своими тюбингами и ледянками.



Для поклонников футбола будут организованы бесплатные экскурсии в музей «Крыльев Советов». Территорию планируют подготовить к 30 декабря.



«2023 год объявлен Президентом страны Владимиром Путиным годом педагога и наставника. Территория стадиона будет украшена в соответствии с обозначенной тематикой. Впервые преобразится первая аллея. Особое внимание будет уделено детским площадкам. На прилегающей территории будет функционировать бесплатная парковка – Южная, рассчитанная на 1300 мест. Подробнее о программе мероприятий расскажем в преддверии новогодних каникул», - отметил директор ГАУ СО «Самара Арена» Виталий Иванов.