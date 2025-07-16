средние зарплатные предложения в общепите за год выросли на 24%

135

Накануне Дня вкусной еды, который отмечают 16 июля, эксперты Авито Работы подсчитали, насколько выросли зарплатные предложения для новых сотрудников в кафе и ресторанах за I полугодие 2024/2025 годов. Оказалось, что в первой половине 2025 года средние предлагаемые соискателям зарплаты выросли на 24% за год и составили 65 088 руб/мес.

Сильнее всего зарплатные предложения выросли у официантов — более чем в 1,5 раза (+56%) по сравнению с I полугодием прошлого года. В первой половине текущего года средний уровень предлагаемых соискателям зарплат на платформе достигал 103 547 руб/мес.

На втором месте — помощники официанта, средние зарплатные предложения для которых выросли на 22% за год и составили 58 359 руб/мес. На 16% увеличились предлагаемые зарплаты для хостес — в первой половине текущего года новые сотрудники могли получать около 58 231 руб/мес. Как правило, эти работники характерны для заведений премиум-сегмента, а также для отельных ресторанов.

На фоне активного развития ресторанного бизнеса растут зарплатные предложения и у работников кухни. Среди таких специалистов первую строчку списка по динамике зарплатных предложений занимает профессия пекаря — для них предлагаемые зарплаты повысились на 54% и достигли порядка 65 582 руб/мес.

Зарплатные предложения для мясников выросли на 34% по сравнению с прошлым годом — в первой половине 2025 года им предлагали около 82 513 руб/мес.