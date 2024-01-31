Сразу шестеро детей уехали в одну семью в Самарской области

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Год семьи в Самарской области начался с уникального события. Сразу шестеро детей уехали в одну семью. Детям 17 лет, 16 лет, 14 лет, 11 лет, 8 лет, и 4 года.

«За пять лет работы фонда и за восемь лет существования проекта «Еноты: ищем мам брошенным малышам» такое случилось впервые, - говорит директор БФ «ЕВИТА» Ольга Шелест. - Год семьи начался грандиозно и действительно по-семейному».

Братьев и сестер нельзя было разлучать, поэтому их шансы на попадание в семью были весьма и весьма малы. Но случилось чудо. Одна женщина увидела информацию о ребятах в сообществе «ЕНОТЫ: ищем мам брошенным малышам» в социальной сети «Вконтакте» и решила: мои! Началось оформление документов, а затем последовало знакомство. Отметим, ребята находились в разных городах и учреждениях.

«История жизни ребят печальна, - рассказывает куратор программы «ЕНОТЫ: ищем мам брошенным малышам» Мария Пашинина. - Они жили в семье, где мама о них не заботилась – дети плохо питались, у них не было новой и удобной одежды. Не было отдельных кроватей, столов для занятий. Даже игрушек и школьных принадлежностей – и того не было. Что в таких условиях можно сказать про теплые эмоциональные, доверительные, любящие отношения? Заботы и ласки эти дети тоже не видели».

На постоянное жительство в детские дома ребята начали поступать в декабре 2021 года (сначала двое, потом трое, малышка - отдельно). Вскоре их мать была лишена родительских прав. Больше она с детьми не общалась.

«Мы написали о ребятах в июне 2023 года, - говорит куратор программы. – Осенью ими заинтересовалась женщина одного из сельских районов Самарской области. Несмотря на многочисленные трудности, она сумела добиться разрешения на то, чтобы взять в приемную семью сразу всех, в том числе самую младшую девочку с инвалидностью».

30 января 2024 года братья и сестры воссоединились. Теперь они будут жить вместе.