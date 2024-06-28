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Спрос работодателей на специалистов творческих профессий вырос на 30% за год

28 июня 2024 11:46
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Спрос работодателей на специалистов творческих профессий вырос на 30% за год

Многие россияне задумываются о том, чтобы начать работать в творческой сфере, но зачастую опасаются нестабильности доходов и проблем с востребованностью на рынке труда. Эксперты Авито Работы проанализировали среднерыночные данные по творческим вакансиям за первые кварталы 2023 и 2024 годов и выявили рейтинг самых востребованных и высокооплачиваемых креативных профессий.

 

Результаты исследования показали — в I квартале текущего года количество вакансий для творческих специалистов увеличилось на 30% год от году, а средние зарплатные предложения для новых сотрудников повысились на 19% и достигли 76 149 рублей в месяц.

Наибольшую динамику роста числа вакансий продемонстрировали профессии звукорежиссера (+55%), видеооператора (+48%), видеомонтажера (+46%), музыканта (+38%) и актера (+32%).

ТОП-5 творческих профессий с наибольшим приростом вакансий за год

 

 

Профессия

Изменение числа вакансий, I квартал 2024 / I квартал 2023, %

Средняя предлагаемая заработная плата, полный день, руб., I квартал 2024 / I квартал 2023

Звукорежиссер

+55%

70 809 (+12%)

Видеооператор

+48%

83 997 (+9%)

Видеомонтажер

+46%

70 135 (+11%)

Музыкант

+38%

63 884 (+14%)

Актер

+32%

58 195 (+17%)

 

При этом средние предлагаемые зарплаты в креативных профессиях также выросли год от году. В первом квартале текущего года новые кандидаты на вакансию модели могли рассчитывать в среднем на 28% больше при сравнении с первым кварталом прошлого года, кандидаты на позицию актера или дизайнера — на 20%.

При этом самой высокооплачиваемой на рынке в первом квартале 2024 года оказалась профессия архитектора — новым сотрудникам работодатели готовы были предложить в среднем 108 187 рублей в месяц при полной занятости. На вакансии модели кандидатам в текущем году предлагали в среднем 98 358 рублей, дизайнера — 87 202 рубля в месяц. В ТОП-5 хорошо оплачиваемых профессий также вошли позиции видеооператора и актера — в I квартале 2024 новые сотрудники на эти позиции могли рассчитывать в среднем на 83 997 и 77 900 рублей в месяц соответственно.

ТОП-5 самых высокооплачиваемых творческих профессий

 

 

Профессия

Средняя предлагаемая заработная плата, полный день, руб., I квартал 2024 / I квартал 2023

Архитектор

108 187 (+15%)

Модель

98 358 (+28%)

Дизайнер

87 202(+19%)

Видеооператор

83 997 (+9%)

Актер

77 900 (+20%)

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